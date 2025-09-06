امرتسر تھانے پر حملے کی ذمہ داری خالصتان نے قبول کر لی

حملہ 10 اگست کو ہوا تھا جس میں 4 ہلاکتیں ہوئی تھیں اور متعدد زخمی تھے

ویب ڈیسک September 06, 2025
facebook whatsup
خالصتان تحریک سے وابستہ تنظیم نے ذمہ داری قبول کرلی

بھارت سے علیحدگی کی جدوجہد کرنے والی سکھ تنظیم خالصتان نے 10 اگست کو امرتسر پولیس اسٹیشن پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرلی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ حملہ آئی ای ڈی دھماکا تھا اور اب اس کی ذمہ داری خالصتان سے منسلک شہیدی فورس یونٹ پنجاب خود مختاری الائنس نے قبول کی ہے۔

تنظیم کے رہنما نے بتایا کہ امرتسر کے گھرِندا پولیس اسٹیشن پر کامیاب حملہ شہید فورس کے کارکنوں ستنام سنگھ، مکھ سنگھ اور بابا سنگھ کیا تھا۔

انھوں نے خبردار کیا کہ اگر پولیس نے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارنے اور انھیں ہراساں کرنے کا سلسلہ نہ روکا تو تھانوں پر ایسے حملے جاری رہیں گے۔

سکھ آزادی رہنما نے مزید کہا کہ پولیس اسٹیشن پر حملہ بھارت میں سکھوں کے خلاف جاری استحصال اور ناانصافی کے جواب میں کیا گیا۔

یاد رہے کہ 15اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر سکھ برادری نے یوم سیاہ کے طور پر منایا تھا۔

بھارت میں صرف ریاست پنجاب ہی نہیں بلکہ دیگر ریاستوں میں علیحدگی پسند تنظیمیں زور پکڑتی جارہی ہیں جس کی وجہ مودی سرکار کا استحصالانہ رویہ ہے۔

مودی سرکار نے تمام وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے جب کہ مقامی آبادی کو ان وسائل کا فائدہ پہنچنے نہیں دیا جاتا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت اور روس کو ہم نے کھو دیا وہ چین کے تاریک اثر میں جا چکے؛ ٹرمپ

Express News

برطانوی نائب وزیراعظم گھر کی خریداری پر کم ٹیکس ادا کرنے پر عہدے سے مستعفی

Express News

حماس نے دو اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کردی

Express News

امریکی عدالت میں ہم جنس پرستوں کی بڑی فتح؛ ٹرمپ کی ٹرانس جینڈر پالیسی منسوخ

Express News

تھائی لینڈ کے نئے وزیراعظم منتخب؛ دہائیوں تک راج کرنے والے سیاسی خاندان کو دھچکا

Express News

متعدد یورپی ممالک کی طرح فن لینڈ کی بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تیاری؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو