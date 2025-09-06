امرتسر تھانے پر حملے کی ذمہ داری خالصتان نے قبول کر لی

بھارت سے علیحدگی کی جدوجہد کرنے والی سکھ تنظیم خالصتان نے 10 اگست کو امرتسر پولیس اسٹیشن پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرلی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق یہ حملہ آئی ای ڈی دھماکا تھا اور اب اس کی ذمہ داری خالصتان سے منسلک شہیدی فورس یونٹ پنجاب خود مختاری الائنس نے قبول کی ہے۔
تنظیم کے رہنما نے بتایا کہ امرتسر کے گھرِندا پولیس اسٹیشن پر کامیاب حملہ شہید فورس کے کارکنوں ستنام سنگھ، مکھ سنگھ اور بابا سنگھ کیا تھا۔
انھوں نے خبردار کیا کہ اگر پولیس نے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارنے اور انھیں ہراساں کرنے کا سلسلہ نہ روکا تو تھانوں پر ایسے حملے جاری رہیں گے۔
سکھ آزادی رہنما نے مزید کہا کہ پولیس اسٹیشن پر حملہ بھارت میں سکھوں کے خلاف جاری استحصال اور ناانصافی کے جواب میں کیا گیا۔
یاد رہے کہ 15اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر سکھ برادری نے یوم سیاہ کے طور پر منایا تھا۔
بھارت میں صرف ریاست پنجاب ہی نہیں بلکہ دیگر ریاستوں میں علیحدگی پسند تنظیمیں زور پکڑتی جارہی ہیں جس کی وجہ مودی سرکار کا استحصالانہ رویہ ہے۔
مودی سرکار نے تمام وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے جب کہ مقامی آبادی کو ان وسائل کا فائدہ پہنچنے نہیں دیا جاتا۔