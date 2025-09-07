100 برس سے بند قیمتی جواہرات سے بھرے بینک والٹ کو کھولنے کا فیصلہ 

یہ خزانہ 1908 میں ڈھاکا کے نواب خاندان نے مالی مشکلات کے باعث بینک میں بطور ضمانت رکھا تھا

ویب ڈیسک September 07, 2025
facebook whatsup

ڈھاکا: بنگلہ دیش حکومت نے ایک صدی سے زائد عرصے سے بند پڑے خزانوں سے بھرے بینک والٹ کو کھولنے کا فیصلہ کرلیا ہے، جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے مشہور ہیروں میں سے ایک دریائے نور بھی موجود ہے۔

یہ خزانہ 1908 میں ڈھاکا کے نواب خاندان نے مالی مشکلات کے باعث بینک میں بطور ضمانت رکھا تھا۔ 

عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس خزانے میں 108 قیمتی نوادرات شامل تھے جن میں سونے اور چاندی کی ہیرے جڑی تلوار، قیمتی پتھروں سے مزین ٹوپی اور ایک نایاب بروچ شامل ہے جو ایک فرانسیسی ملکہ کے پاس بھی رہا تھا۔

نواب خاندان کے موجودہ وارث خواجہ نعیم مراد، جو ایک وقت میں مقبول فلمی اداکار رہ چکے ہیں، آج بھی پرامید ہیں کہ خزانہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ان کے مطابق دریائے نور ہیرے کی شکل مستطیل تھی جس کے گرد کئی چھوٹے ہیروں کی جڑت تھی، اور یہ ہیرہ کوہِ نور کے ساتھ دنیا کے مشہور ترین ہیروں میں شمار ہوتا ہے۔

یہ خزانہ نواب سلیم اللہ بہادر نے برطانوی دور میں رہن رکھا تھا۔ تاہم اس کے بعد سے کبھی اس کی تصدیق نہ ہوسکی کہ والٹ کھلا یا نہیں۔ بینک حکام کے مطابق اب تک صرف والٹ کا بیرونی دروازہ کھولا گیا، مگر اصل تجوری کو نہیں چھیڑا گیا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ خزانہ اصل حالت میں ملا تو اس کی موجودہ قیمت اربوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔


 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

رائے

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

متعلقہ

Express News

چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت

Express News

فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات، بھارت کو بہت کچھ سوچنا چاہیے، سابق امریکی عہدیدار

Express News

23 ستمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان؛ شایان شان جشن منانے کا اعلان

Express News

یورپی یونین کا گوگل پر کھربوں روپے جرمانہ؛ ٹرمپ کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

اسرائیلی فوج نے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو شہید کرنے کی ویڈیو جاری کردی

Express News

حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے میں رکاوٹ ڈالنے والوں پر پابندیاں لگائیں گے؛ امریکی سینیٹرز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو