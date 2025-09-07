کیا انسان 150 سال جی سکے گا؟ چینی اور روسی صدور کی گفتگو نے ہلچل مچادی

دونوں رہنما بیجنگ میں دوسری جنگِ عظیم کے اختتام کی 80ویں سالگرہ پر فوجی پریڈ دیکھنے جا رہے تھے

ویب ڈیسک September 07, 2025
چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان انسان کی طویل عمر اور اعضا کی پیوندکاری پر ہونے والی گفتگو ہاٹ مائیک میں ریکارڈ ہو گئی۔

رپورٹس کے مطابق یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب دونوں رہنما بیجنگ میں دوسری جنگِ عظیم کے اختتام کی 80ویں سالگرہ پر فوجی پریڈ دیکھنے جا رہے تھے۔ 

پیوٹن کے مترجم نے کہا کہ بائیوٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور اعضا کی مسلسل پیوندکاری ممکن ہے، جس پر شی جن پنگ نے کہا کہ ماہرین کے مطابق اس صدی میں انسان 150 سال تک جی سکتے ہیں۔

ویڈیو کلپ سرکاری چینی ٹی وی سی سی ٹی وی کی براہِ راست نشریات میں نشر ہوا، جسے دنیا بھر کے میڈیا نے رپورٹ کیا۔ بعد ازاں پیوٹن نے بھی اس گفتگو کی تصدیق کی اور کہا کہ جدید طبی سہولیات اور اعضا کی تبدیلی کے طریقے انسانی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ طویل اور فعال بنا سکتے ہیں۔


 
