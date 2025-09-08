تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے فائنل میں کامیابی پر محسن نقوی کی مبارکباد

لاہور:
پاکستان کرکٹ ٹیم نے تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت کر کرکٹ کے شائقین کو خوش کر دیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی نے اس شاندار فتح پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔
محسن نقوی نے محمد نواز کی آل راؤنڈ کارکردگی کو خاص طور پر سراہا۔ ان کی شاندار باولنگ نے میچ کا پانسہ پلٹ کر پاکستان کو کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد نواز کی جارحانہ بیٹنگ اور اہم موقع پر ان کی پرفارمنس کو بھی اجاگر کیا گیا۔
چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے کم اسکور کے باوجود بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور فائنل میں افغانستان کو شکست دی۔
انہوں نے کہا کہ یہ جیت ہمارے کھلاڑیوں کے عزم اور محنت کا نتیجہ ہے۔ خاص طور پر محمد نواز کی کارکردگی قابل ستائش ہے، جنہوں نے نہ صرف باولنگ بلکہ بیٹنگ میں بھی شاندار کام کیا۔
محسن نقوی نے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن، کپتان سلمان آغا اور تمام کھلاڑیوں کو فائنل میں فتح کی کامیابی پر مبارکباد دی۔
محسن نقوی کے مطابق پاکستانی ٹیم نے افغان ٹیم کو آؤٹ کلاس کرکے جیت اپنے نام کی، قوم بجا طور پر ایسے ہی اعلیٰ کارکردگی کی توقع رکھتی ہے۔
چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا کہ آج کی جیت سے کھلاڑیوں کا مورال بلند ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستانی ٹیم ایشیا کپ میں بھی اسی طرح کی عمدہ کارکردگی دکھائے گی۔