چارججزکاچیف جسٹس کوخط،عدالتی رولزکی سرکولیشن کے ذریعے منظوری پرتحفظات،فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار

رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں، سپریم کورٹ رولز آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں، ججز

کورٹ رپورٹر September 08, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

سپریم کورٹ کے چار ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا جس میں سپریم کورٹ کے رولز کو سرکولیشن کے ذریعے منظور کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، خط لکھنے والے چاروں ججز نے فل کورٹ اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق خط کے متن میں کہا گیا سپریم کورٹ رولز 2025ء اجتماعی مشاورت کے بغیر نوٹیفائی ہوئے۔ چاروں ججز نے خط میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جب فل کورٹ کے زریعے رولز کی منظوری ضروری نہیں تھی تو رولز میں ترامیم کیلئے فل کورٹ کیوں بلایا گیا ؟رولز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری کے بعد فل کورٹ اجلاس بلانا ایسے ہی ہے جیسے کسی غلط کام کو قانونی حیثیت کا پوشاک دیا جائے،ہمارے خط کو فل کورٹ اجلاس کے منٹس کا حصہ بناکر پبلک کیا جائے، عوام یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کیسے عدالت کے اندرونی امور چلائے جارہے ہیں۔

جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے فل کورٹ میں شرکت نہیں کی تاہم ان چاروں ججز نے دو صفحات پر مشتمل خط چیف جسٹس پاکستان کے نام تحریر کیا۔

خط کی نقول سپریم کورٹ کے تمام ججزاور رجسٹرار سپریم کورٹ کو ارسال کی گئی ہیں ۔خط کے متن کے مطابق عوامی اعتماد ہی عدالت کی اصل بنیاد ہے، اپنی بحث عوام کے سامنے لا کر ہی اعتماد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ورکنگ پیپر میں تضاد، ایک طرف کمیٹی کے ذریعے نفاذ کی بات، دوسری طرف کہا گیا کہ قواعد پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکے ہیں،چیف جسٹس نے 12 اگست کو ججوں کو بتایا کہ رولز سرکولیشن کے ذریعے منظور اور 9 اگست کو گزٹ میں شائع ہو چکے ہیں،اس کے باوجود مزید ترامیم کے لیے تجاویز طلب کی گئیں اور فل کورٹ اجلاس بلایا گیا۔

خط میں کہا گیا ہے کہ  قانونی برادری کی ابتدائی رائے کمیٹی کو ملی مگر ابھی تک غور نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ رولز فل کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے اور نہ ہی فل کورٹ نے انہیں منظور کیا، قواعد اجتماعی طور پر عدالت ہی منظور کرتی ہے، بغیر فل کورٹ منظوری رولز غیر قانونی ہیں، سرکولیشن معمولی اور انتظامی معاملات کے لیے ہوتا ہے، آئینی ڈھانچے کے قواعد کے لیے نہیں، چیف جسٹس اکیلے سرکولیشن کے ذریعے قواعد منظور نہیں کر سکتے تھے، موجودہ رولز substantive اور procedural دونوں اعتبار سے غیر قانونی ہیں، ایجنڈے میں رول 1(4) کا حوالہ بلا وجہ دیا گیا، اس کا مقصد صرف یکطرفہ عمل کو درست ٹھہرانا ہے۔

خط میں کہا گیا کہ فل کورٹ کا اجلاس نہ صرف حیران کن بلکہ غلط مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، 9 اگست کو رولز نوٹیفائی ہوئے، پھر 12 اگست کو انہی میں ترامیم کی تجاویز طلب کی گئیں، فل کورٹ کو بعد از وقت شریک کرنا دراصل غیر قانونی عمل کو قانونی رنگ دینے کی کوشش ہے، اگر منظوری کے لیے فل کورٹ ضروری نہیں تھی تو ترمیم کے لیے کیسے ضروری ہوگئی؟ فل کورٹ کو صرف رسمی توثیق کے ادارے تک محدود کیا جا رہا ہے، اجلاس دراصل غیر قانونی عمل کو قانونی رنگ دینے کی کوشش ہے، آئینی طور پر درست راستہ یہی ہے کہ رولز مکمل شکل میں فل کورٹ کے سامنے رکھے جائیں۔

خط میں کہا گیا ہے کہ کھلی بحث کے بعد ہی قواعد کی منظوری دی جانی چاہیے، موجودہ میٹنگ محض قواعد کو درست دکھانے کی کوشش ہے، ایسی میٹنگ خود تضاد ہے، اسے ترک کیا جانا چاہیے، فل کورٹ محض بعد میں ذہن میں آنے والی سوچ بن جائے گا، غیر قانونی قواعد میں ترمیم کے لیے بلائے گئے اجلاس میں شرکت بے فائدہ ہے، ہمارا اعتراض اجلاس کی کارروائی میں درج کیا جائے اور فل کورٹ کے منٹس عوام کے سامنے لائے جائیں، عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ قواعد کیسے بغیر مشاورت نوٹیفائی ہوئے، بعد از وقت میٹنگ کے ذریعے غیر قانونی عمل کو جواز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ججز نے خط میں لکھا کہ فل کورٹ کی میٹنگز کے منٹس عوام کے سامنے لائے جائیں، شفافیت ہی آئینی اداروں کی قانونی حیثیت کی بنیاد ہے، عوامی اعتماد ہی عدالت کی اصل بنیاد ہے، اپنی بحث عوام کے سامنے لا کر ہی اعتماد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

ہزارہ موٹروے پر ٹریلر اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جاں بحق

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی یونیسیف کی نئی نمائندہ برائے پاکستان سے ملاقات

Express News

کراچی میں بارش کے پیش نظر چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کی زیرصدارت ہنگامی اجلاس

Express News

کراچی کے تعلیمی اداروں میں تعطیل سے متعلق محکمہ تعلیم کا وضاحتی بیان سامنے آگیا

Express News

کراچی میں ہیوی ٹرالر نے نوجوان موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور گرفتار

Express News

جامعہ کراچی کا بڑا فیصلہ: سینڈیکیٹ اجلاس میں قبضہ شدہ اراضی فوری واگزار کرانے کی متفقہ منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو