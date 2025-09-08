بنگلادیشی مشیر برائے مذہبی امور نے کہا ہے کہ نواز شریف آج بھی بنگلادیش کے عوام میں خوشبو کی طرح بستے ہیں جبکہ میں مریم نواز کی تقاریر کو بہت عرصے سے فالو کررہا ہوں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق مسلم لیگ (ن) کے صر محمد نواز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بنگلا دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین نے ملاقات کی جس میں ہائی کمشنر ایم ڈی اقبال حسین خان بھی موجود تھے۔
اس موقع پر بنگلا دیش میں موجود 500 پاکستانی طلبا کیلیے اسکالرز شپس کا اعلان بھی کیا گیا۔
نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی عوام کے دل آج بھی بنگلا دیشی بھائیوں کی محبت موجزن ہے، ایم ایم عالم کو آج بھی پاکستانی قوم اپنا ہیرو سمجھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلا دیش کی باہمی قربت بڑھانے بہترین وقت ہے، بنگلا دیش اپنے عوام کی معاشی ترقی کے حوالے سے تیزی سے ابھر کر سامنے آیا۔
اس موقع پر وزیر اعلی مریم نواز شریف نے بنگلا دیش کی گارمنٹس، مائیکروفنانس اور خواتین کی شمولیت میں کامیابیوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور بنگلا دیش کا رشتہ سرحدوں سے بالاتر نسل در نسل بھائی چارے پر مشتمل ہے-
انہوں نے کہا کہ تجارت اور براہ راست رابطے پاکستان اور بنگلا دیش کے عوامی تعلقات کو مزید تقویت بخشیں گے، پنجاب بنگلا دیش کے ساتھ گرین انرجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے-
وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اور بنگلا دیش کے مابین فلڈ مینجمنٹ اور زرعی پائیداری میں بھی شراکت داری کا خیر مقدم کریں گے جبکہ خطے میں امن، خوشحالی کے لئے پاک-بنگلا دوستی کو دیرپا شراکت داری میں بدلیں گے۔
بنگلادیش کے ہائی کمشنر ایم ڈی اقبال حسین نے کہا کہ بنگلا دیش کے عوام ایٹمی دھماکہ کرنے پر محمد نواز شریف کو بڑے ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نواز شریف آج بھی بنگلا دیشی عوام کے دل میں خوشبو کی طرح بستے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بنگلا دیش کی نئی نسل کے دلوں میں محمد نواز شریف کیلئے بہت عزت و احترام ہے جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی عوامی خدمات اور سرگرمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
بنگلادیشی مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی خاطر محمد نواز شریف اور انکے خاندان کی خدمات کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔بنگلا دیش ہرسطح پر پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا خواہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنے ملک کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے ہیں۔ بنگلادیشی وزیر نے یہ بھی کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تقریروں کو بہت عرصے سے فالو کررہاہوں۔