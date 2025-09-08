کچے کے ڈاکوؤں نے 11 ٹرک ڈرائیوروں اور اسٹاف کو اغوا کرلیا، گڈز ٹرانسپورٹ کا فوج سے تحفظ کا مطالبہ

ہمارے ڈرائیوروں کو اغوا کر کے ڈاکوؤں نے بیان جاری کیا کہ اگر اُن کے بندے رہا نہ ہوئے تو وہ قتل کریں گے،ایسوسی ایشن

آفتاب خان September 08, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

گڈز کیریئرز ایسوسی ایشن نے کچے میں 11 ڈرائیوروں کے اغوا کے بعد پاک فوج سے ٹرانسپورٹ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی گڈز کیرئیرز ایسوسی ایشن  کے قائم مقام صدر سفیرشاہین اور جنرل سیکرٹری ندیم اختر آرائیں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملکی معیشت کو کسی قسم کا نقصان پہنچائیں  تاہم اگر مال بردار ٹرانسپورٹ کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوںگے۔

انہوں نے بتایا کہ کشمور کے قریب 11 ڈرائیوروں کے اغوا سے پاکستان بھر کی ٹرانسپوررٹ برادری میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، ٹرک، مال بردار ٹرالرزڈرائیوروں اور ان کے اسٹاف کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔

گڈز ٹرانسپورٹ کے صدر نے کہا کہ پاک فوج ہمیں تحفظ دے اور کچے کے ان ڈاکوؤں اور دیگر قومی شاہراہوں پر ڈکیتوں کے خلاف بھر پور ایکشن لیکر پاکستان کی ترانسپورٹ برادری کو تحفظ فراہم کرے۔

سفیر شاہین اور ندیم اختر آرائیں نے کہا کہ 4 ستمبر کو موٹروے پر کشمور کے قریب 11 ڈرائیوروں کو اغوا کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ سمجھ آگیا ہے کہ امن و امان کی صورت حال کو برقرار رکھنا اب حکومت کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ جس کا جہاں دل کرتا ہے جس طرح دل کرتا ہے وہ روڈ پر آ کرمال بردار گاڑیوں نقصان پہنچاتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ کشمور میں ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور کئی گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ دیے۔ ایک ٹائروں کی جوڑی کی قیمت ایک لاکھ 80 ہزار روپے ہے اور ایک گاڑی میں 11 جوڑیاں ہوتی ہیں اور چند گاڑیوں کے مکمل ٹائر جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے۔

قائم مقام صدر کے مطابق کچے کے ڈاکوؤں نے 11 ڈرائیورز اور اسٹاف ممبران کو اغوا کر کے بڑی دیدہ دلیری سے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق اگر ان کے طلب کردہ ساتھیوں کو نہ چھوڑا گیا تو ڈرائیوروں کو قتل کر کے ان کی لاشیں حکومت کے حوالے کی جائیں گی۔

انہوں نے کہا کہ لاہور ،راولپنڈی ،فیصل اباد، گجرانوالہ، مظفرگڑھ، ملتان ،ساہیوال سمیت تمام ایسوسی ایشن اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہمارے ڈرائیوروں کو تحفظ نہیں ملتا تو پھر ہم راست اقدام کرنے  پر مجبور ہوںگے، اگر ہمارے کسی بھی ڈرائیور کو نقصان پہنچا اور حکومت انہیں بازیاب کرانے میں کسی طریقے سے بھی ناکام ہوئی تو پھر پاکستان کے اندر معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہمارا جو کردار ہے ہم اس پہ غور و فکر کر کے اپنے کاروبار کو بند کرنے کے بارے میں مشاورت کریں گے۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں نے 11 ٹرک ڈرائیوروں اور اسٹاف کو اغوا کرلیا، گڈز ٹرانسپورٹ کا فوج سے تحفظ کا مطالبہ

Express News

جنوبی وزیرستان میں زلزلے سے اسکول کو شدید نقصان

Express News

عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے، شرجیل میمن

Express News

کراچی میں استری کے دوران دوپٹہ جلنے پر مالکن کا 12 سالہ گھریلو ملازمہ پر انسانیت سوز تشدد

Express News

دوراکہ آپریشن : سنہ 1965 میں پاک بحریہ کی وہ کارروائی جس نے دشمن کی بربادی کا تماشا دنیا کو دکھایا

Express News

پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تربیت سے دفاعی صلاحیت مضبوط بنا رہی ہے، وزیر توانائی سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو