روبی انعم نے مشہور ہونے کیلئے ساتھی اداکاراؤں پر تنقید کی، اسما عباس

پاکستان شوبز کی سینئر اداکارہ اسما عباس کا کہنا ہے کہ تھیٹر کی اداکارہ روبی انعم نے شہرت کیلئے لاہور کے تھیٹر اور آرٹسٹ کو بدنام کیا ہے۔
حال ہی میں اسما عباس ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے ساتھی فنکاروہ روبی انعم کے ان کے اور ان کی بڑی بہن بشریٰ انصاری سے متعلق تنقیدی تبصرے پر ردعمل دیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم سے سب نے کہا کہ روبی انعم کی بات پر ردعمل دیں مگر ہم نے جواب نہیں دیا کیونکہ شاید روبی انعم جو حاصل کرنا چاہتی تھیں وہ نہیں کر سکیں اس لئے انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کہہ دوں جس کی وجہ سے وائرل ہو جاؤں اور شہرت ملے۔
اسما عباس کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی تھیٹر میں کام کیا ہے اور ان دنوں بھی تھیٹر کر رہی مگر انہیں وہاں بہت عزت ملتی ہے اور سب بہت محبت سے پیش آتے ہیں تاہم ان جیسے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ تھیٹر اداکار ایسے ہوتے ہیں جس سے برا تاثر جاتا ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ تھیٹر اداکارہ روبی انعم نے وی لاگنگ کرنے پر ساتھی فنکارہ بشریٰ انصاری اور ان کی چھوٹی بہن اسما عباس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب ان کی عمر ہوچکی ہے انہیں اب ویلاگنگ نہیں آرام کرنا چاہیئے۔