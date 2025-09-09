میرا مقابلہ نیرج سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہوتا ہے، ارشد ندیم

ارشد ندیم مکمل فٹ ہیں اور ورلڈ ایتھلیٹکس میں قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے، سرجن اسد عباس

محمد یوسف انجم September 09, 2025
اولمپک گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپپئن شپ میں شرکت کے لیے آج رات ٹوکیو روانہ ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق جیولین تھرو ایونٹ کا کوالیفائنگ راونڈ 17 ستمبر کو شیڈول ہے۔ اگلے روز آٹھ بہترین تھرور کے درمیان میڈلز کی جنگ ہوگی۔

ارشد ندیم نے فٹنس میں معاونت کرنے والے معروف اسپورٹس سرجن ڈاکٹر اسد عباس شاہ کے لاہور میں کلینک کا افتتاح کیا۔

اس موقع پر ڈاکٹر اسد عباس نے ارشد ندیم کے لیے اپنے کلینک میں تاحیات فری علاج کا اعلان کیا۔

 

ان کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم مکمل فٹ ہیں اور ورلڈ ایتھلیٹکس میں قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے۔

گولڈ میڈلسٹ تھرور کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ٹوکیو میں بہترین تھرو کرنے کی کوشش کرکے اپنا ریکارڈ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔

انہوں نےمزید کہا کہ بھارتی نیرج چوپڑا کی موجودگی کا کبھی کوئی پریشر نہیںلیا، میرا نیرج سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مقابلہ ہوتا ہے۔

ارشد ندیم نے کہا کہ میرا کام محنت کرنا ہے باقی جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہوکر رہتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ قوم سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ پیرس اولمپکس کی طرح ٹوکیو میں بھی قومی پرچم بلند کرنے کی تمنا ہے۔
