وزیراعلیٰ کو صحافی پر الزام لگانے پر 11 کروڑ ہتک عزت کا نوٹس ارسال

صحافی نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کو الزامات لگانے پر 11 کروڑ روپے سے زائد ہتک عزت کا نوٹس بھیج دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران صحافی عبداللہ مہمند نے وزیراعلیٰ سے فیصل امین ، کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کے درمیان تنازع اور صوبے کو فیصل امین کی جانب سے چلانے سے متعلق سوال کیا تھا۔
اس سوال کے جواب میں وزیراعلیٰ نے صحافی سے نام پوچھا اور ٹھیکے و رقم لینے کا الزام عائد کیا جس پر صحافی نے احتجاج کیا تھا۔
اب عبداللہ مہمند نے اپنے وکیل غلام قاسم بھٹی کی وساطت سے وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجا جس میں 7 روز کے اندر معافی مانگنے بصورت دیگر 11 کروڑ سے زائد ہرجانہ ادا کرنے اور قانونی چارہ جوئی کا ذکر کیا گیا ہے۔
نوٹس کے متن میں لکھا گیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر معافی مانگی جائے ورنہ قانون کاروائی کی جائے گی، جس طرح علی امین گنڈاپور نے بھری پریس کانفرنس اور میڈیا پر الزام لگایا وہ اُسی طرح معافی مانگیں۔
متن میں کہا گیا ہے کہ الزام کے وقت جتنا میڈیا موجود تھا اتنے ہی افراد اور میڈیا کی موجودگی میں معافی مانگی جائے۔