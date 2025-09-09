نیپال کے نوجوانوں میں نئے سیاسی رہنما کے طور پر ابھرنے والے کٹھمنڈو کے میئر بالندر شاہ نئے سیاسی ہیرو بن گئے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 2022 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہونے والے نوجوان سیاسی رہنما بالندر شاہ ملک کے نئے وزیراعظم کے لیے پسندیدہ امیدوار بن گئے۔
حالیہ متعدد سروے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خاص طور پر 'جنریشن زی بالندر کو اپنا مستقبل کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔
ایک سروے میں تو جنریشن زی میں سے 74 فیصد نے اپنا ووٹ بالندر شاہ کے حق میں دیا۔
سوشل میڈیا پر نوجوانوں نے ان کی حمایت میں لکھا کہ مستقبل کی قیادت کے لیے ہمارا پہلا انتخاب بالندر ہے۔
نوجوانوں کے پسندیدہ لیڈر بننے کے پیچھے بالندرکے قابل رشک عملی اقدامات اور شفافیت ہے جس نے انھیں دیگر سیاسی رہنماؤں کے مقابلے سرخرو کیا۔
بطور میئر سڑکوں کی صفائی، غیر قانونی عمارتوں کا انہدام، سرکاری اسکولوں میں اصلاحات اور کرپٹ نجی اسکولوں پر کریک ڈاؤن کی پالیسیز ان کی پہچان ہیں۔
عالمی مؤقر جریدوں نے بھی بالندر کو 100 ابھرتی ہوئی شخصیات میں شامل کرتے ہوئے ان کے "گراس روٹ انداز" اور شفافیت کو سراہا۔
اسی طرح حالیہ مظاہروں میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہوئے سوشل میڈیا پابندی اور کرپشن کے خلاف شروع ہونے والی "جنریشن زیڈ" احتجاج میں بالندر شاہ نے اپنی حمایت کا اظہار کیا، اور نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں کی مداخلت سے خبردار کیا۔
جس کے نتیجے میں نہ صرف نیپال کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیدیا بلکہ سوشل میڈیا پر پابندی بھی واپس لے لی گئی۔
اس طرح بالندر بھی بنگلا دیش کے ہیرو باہید اسلام کی طرح ایسے منفرد سیاسی ہیرو کے طور پر اُبھرے جو ملک کی نئی اور تازہ دم قیادت کا باعث بنے۔