کراچی کے مغرب میں بارشوں کا سسٹم موجود؛ آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان

سسٹم کی سمندر کی طرف منتقلی کے بعد کراچی میں بارشوں کی شدت میں کمی واقع ہوگی ، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک September 10, 2025
کراچی:

کراچی میں بارشوں کا سبب بننے والا سسٹم اس وقت شہر کے مغرب میں تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ 

محکمہ موسمیات کے مطابق آج بدھ کے روز بھی شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان برقرار رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارشوں کے اسپیلز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔

محکمہ موسمیات کے ماہر انجم نذیر ضیغم نے بتایا کہ بارشوں کا سبب بننے والا یہ ڈپریشن آج مزید کمزور ہوگا اور کمزور ہونے کے بعد یہ طاقتور کم ہوا کے دباؤ یعنی ’ویل مارک ایریا‘ میں تبدیل ہوجائے گا۔ ماہرین کے مطابق بارش کا یہ سسٹم جمعرات کو بحیرہ عرب کی جانب منتقل ہوجائے گا۔

سسٹم کی سمندر کی طرف منتقلی کے بعد کراچی میں بارشوں کی شدت میں کمی واقع ہوگی اور شہر میں صرف ہلکی بارش، پھوار اور بونداباندی کے امکانات برقرار رہیں گے، تاہم، آج شام اور رات کے اوقات میں بعض علاقوں میں تیز بارش کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہریوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کے جمع ہونے کا خدشہ موجود ہے، جب کہ چند مقامات پر بارش کے دوران تیز ہوا کے جھکڑ بھی چل سکتے ہیں۔ 

انجم نذیر ضیغم کے مطابق یہ سلسلہ جمعرات کی رات کے بعد مزید کمزور پڑ جائے گا اور شہر میں موسم نسبتاً بہتر ہونا شروع ہوجائے گا۔
 
