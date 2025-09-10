’12 ارب کی لاگت سے بننے والی شاہراہ بھٹو بارہ ہفتے بھی قائم نہیں رہ سکی‘

پیپلزپارٹی کی بدعنوان حکومت کے بوگس پروجیکٹس بارش کا پہلا ہی دباؤ برداشت نہ کرسکے، ترجمان ایم کیو ایم

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیوایم) پاکستان نے حالیہ بارشوں کے دوران شاہراہ بھٹو اور نیو حب کینال کے متعدد مقامات سے بہہ جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلزپارٹی کی بدعنوان حکومت کے بوگس پروجیکٹس بارش کا پہلا ہی دباؤ برداشت نہ کرسکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھٹو صاحب کے نام کو کرپشن زدہ اور ناقص منصوبوں پر استعمال کرنا پیپلزپارٹی کا اصل ہنر ہے۔

ایم کیوایم پاکستان نے کہا کہ سندھ حکومت نے شاہراہ بھٹو کی تعمیر کے دوران عالمی اداروں کی انوائرمینٹل اسسمنٹ کو یکسر نظرانداز کیا، جس کے باعث ملیر ندی نے زمین واگزار کرتے ہوئے شاہراہ کے حصے کو اپنے ساتھ بہا لیا۔

پارٹی کا کہنا تھا کہ 12 ارب روپے کی لاگت سے بننے والی نیو حب کینال بارہ ہفتے بھی قائم نہیں رہ سکی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ و کیماڑی کے عوام اس منصوبے سے کسی طور پر مستفید نہیں ہو پا رہے۔

ایم کیوایم پاکستان نے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ شاہراہ بھٹو اور نیو حب کینال میں ہونے والی بڑی پیمانے پر کرپشن کی فی الفور تحقیقات کرائیں تاکہ عوام کے پیسے کا احتساب ہوسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

Sep 10, 2025 11:41 PM |
کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Sep 10, 2025 11:22 PM |
فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:07 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی: زہر خوانی کے واقعے میں خاتون جاں بحق

Express News

شوگرملز مالکان کی من مانیاں؛ ناجائز منافع کیلیے کراچی میں چینی کی فراہمی بند کردی

Express News

گلستان جوہر میں اپارٹمنٹ کی زمین دھنس گئی، عمارت کے دو بلاکس سیل

Express News

کراچی میں بارش کے دوران ایمرجنسی ٹریفک پلان فعال

Express News

سندھ ہائیکورٹ: 8 لاپتا افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر حکومت سے جواب طلب

Express News

کراچی: اتوار کے روز ہاکس بے پر ڈوبنے والے نوجوان کی لاش نکال لی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو