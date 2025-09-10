کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

سنجے کپور کی اچانک موت کے بعد سامنے آنے والی وصیت میں ساری جائیداد دوسری بیوی کے نام ہے

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup

بالی ووڈ اداکارہ کرشمہ کپور کے بچے اپنے مرحوم والد اور صنعت کار سنجے کپور کی بھاری بھرکم جائیداد میں اپنے حصہ لینے کے لیے قانونی جنگ لڑنے عدالت پہنچ گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کرشمہ کپور کی بیٹی سمائرا اور بیٹے کیان نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔

جس میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ والد کی 21 مارچ کو سامنے آنے والی وصیت جعلی اور غیر قانونی ہے کیونکہ والد نے کبھی اپنی زندگی میں اس کا ذکر نہیں کیا۔

خیال رہے کہ اس وصیت کے تحت سنجے نے تمام جائیداد اپنی بیوہ پریا کپور کے نام کر دی تھی۔

تاہم سنجے کی سابقہ بیوی اور بچوں کی ماں اداکارہ کرشمہ کپور اور دونوں بچوں کا کہنا ہے کہ یہ وصیت حقیقت پر مبنی نہیں۔

درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وصیت کو جعلی قرار دیکر ان کے والد کی 30 ہزار کروڑ روپے مالیت کی جائیداد میں اسے بچوں کو بھی برابر کا حق دیا جائے۔

یہ درخواست دراصل کرشمہ کپور نے بچوں کی جانب سے جمع کرائی ہے کیونکہ بیٹا نابالغ ہے جبکہ بیٹی نے ماں کو جنرل پاور آف اٹارنی تفویض کر رکھا ہے۔

سماعت کے دوران سنجے کپور کی دوسری بیوی پریا کپور کے وکیل راجیو نیئر نے عدالت کو بتایا کہ بچوں کو پہلے ہی 1900 کروڑ روپے کے اثاثے مل چکے ہیں۔ اب مزید جائیداد کا مطالبہ درست نہیں۔

وکیل دفاع کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ کرشمہ کپور کی سنجے سے طلاق ہوچکی تھی اس لیے ان کے بچوں کا مزید دعویٰ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔

یاد رہے کہ رواں سال جون میں 53 سالہ صنعت کار سنجے کپور برطانیہ میں ایک پولو میچ کے دوران اچانک گر کر انتقال کر گئے تھے۔

سنجے کپور کی کرشمہ کپور سے 2003 میں شادی ہوئی تھی اور دونوں کے دو بچے بھی ہیں لیکن 2015 میں ان کی طلاق ہوگئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

Sep 10, 2025 11:41 PM |
کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Sep 10, 2025 11:22 PM |
فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:07 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Express News

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Express News

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Express News

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

Express News

اداکارہ کاجل اگروال انتقال کر گئیں؟ افواہیں گرم

Express News

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو