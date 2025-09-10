فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

میری آواز اور تصاویر نامناسب مواد میں استعمال کرکے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اداکارہ

ویب ڈیسک September 10, 2025
ایشوریا رائے بچن نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ ان کی شناخت اور امیج کو ڈیپ فیک اور اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے

بھارت کی عالمی شہرت یافتہ اداکارہ ایشوریا رائے بچن نے اپنی آواز اور تصاویر کے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مدد سے نامناسب اور فحش مواد میں استعمال کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق عدالت میں اداکارہ ایشوریا رائے نے مؤقف اختیار کیا کہ مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے میری تصاویر اور آواز کو بغیر اجازت استعمال کیا جا رہا ہے۔

اداکارہ ایشوریا رائے کے وکیل نے سندیپ سیٹھی عدالت میں مزید بتایا کہ کچھ پلیٹ فارمز اداکارہ کے نام پر رقم بھی بٹور رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔

ایشوریا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بعض آن لائن پلیٹ فارمز پر اداکارہ کا چہرہ اور آواز ایسے مواد میں استعمال ہورہا ہے جو "جنسی خواہشات کی تسکین" کے لیے بنایا گیا۔

وکیل نے مزید دلائل دیئے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول ہے۔ اس لیے عدالت اس عمل کو فوری طور پر روکنے کا حکم دے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل انیل کپور اور امیتابھ بچن بھی اسی نوعیت کے کیسز میں عدالت سے رجوع کر چکے ہیں۔

 

 
