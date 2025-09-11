مرادآباد: بھارتی ریاست اترپردیش کے شہر مرادآباد میں 23 سالہ ماں نے اپنے 15 دن کے شیرخوار بیٹے کو فریج میں ڈال دیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ جبار کالونی میں پیش آیا جہاں خاتون نے مسلسل رونے اور جاگنے والے بچے سے تنگ آکر اسے فریج میں رکھ دیا اور خود کمرے میں جا کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد بچے کے چیخنے کی آواز پر دادی کی آنکھ کھلی اور اس نے بچے کو فریج سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچہ اب خطرے سے باہر ہے۔
اہل خانہ کے مطابق خاتون نے اس حرکت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ’’بچہ سو نہیں رہا تھا اس لیے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا‘‘۔ بعدازاں ماں کے نفسیاتی معائنے میں انکشاف ہوا کہ وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن (زچگی کے بعد ڈپریشن) میں مبتلا ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ بیماری نومولود کی پیدائش کے بعد ماؤں کو متاثر کرتی ہے، جس میں اداسی کے بجائے رویے، جذبات اور سوچ میں شدید تبدیلیاں آتی ہیں جو بچے اور ماں دونوں کی دیکھ بھال پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔