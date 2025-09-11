بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کا یومِ وفات عقیدت سے منایا جارہا ہے

کراچی:
بانی پاکستان، بابائے قوم، قائداعظم محمد علی جناح کا یومِ وفات آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جارہا ہے۔
اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن میں قائداعظم کی لازوال خدمات کو یاد کیا جارہا ہے۔ بابائے قوم کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے جب کہ مزارِ قائد پر حکومتی و سیاسی شخصیات، مسلح افواج کے نمائندوں اور شہریوں نے حاضری دے کر پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔
مختلف تنظیموں کی جانب سے آج ملک گیر سطح پر سیمینارز، مذاکرے اور تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ نئی نسل کو قائداعظم کے افکار و نظریات سے روشناس کرایا جا سکے۔
قائداعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرستہ الاسلام سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے، جہاں 1896 میں بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس لوٹے۔
1904 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں شرکت کر کے عملی سیاست کا آغاز کیا، 1906 میں کانگریس کے رکن اور 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1916 میں ان کی کاوشوں سے میثاق لکھنؤ طے پایا جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کی الگ سیاسی حیثیت تسلیم کی گئی۔