بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کا یومِ وفات عقیدت سے منایا جارہا ہے

ملک بھر میں قرآن خوانی کے علاوہ سیمینارز، مذاکرے، تقاریب کا اہتمام، مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی

ویب ڈیسک September 11, 2025
facebook whatsup
کراچی:

بانی پاکستان، بابائے قوم،  قائداعظم محمد علی جناح کا یومِ وفات آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جارہا ہے۔

اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن میں قائداعظم کی لازوال خدمات کو یاد کیا جارہا ہے۔ بابائے قوم کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے جب کہ مزارِ قائد پر حکومتی و سیاسی شخصیات، مسلح افواج کے نمائندوں  اور شہریوں نے  حاضری دے کر پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔

مختلف تنظیموں کی جانب سے آج ملک گیر سطح پر سیمینارز، مذاکرے اور تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ نئی نسل کو قائداعظم کے افکار و نظریات سے روشناس کرایا جا سکے۔

قائداعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرستہ الاسلام سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے، جہاں 1896 میں بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس لوٹے۔

1904 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں شرکت کر کے عملی سیاست کا آغاز کیا، 1906 میں کانگریس کے رکن اور 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1916 میں ان کی کاوشوں سے میثاق لکھنؤ طے پایا جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کی الگ سیاسی حیثیت تسلیم کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

 Sep 11, 2025 07:15 PM |
اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپریم کورٹ، نور مقدم قتل نظرثانی کیس سماعت کیلئے مقرر کردیا گیا

Express News

حالیہ سیلاب کے پیش نظر20 لاکھ نوجوانوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تربیت دی جائے گی، رانا مشہود

Express News

جامعہ کراچی؛ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ میں چار سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ ہائیکورٹ میں عدالتی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی کا آغاز

Express News

کراچی میں موسلادھار بارش کا سبب بنے والا مون سون کا سلسلہ بلوچستان منتقل

Express News

فیک کالز اور وٹس ایپ کے ذریعے اراکین سینیٹ کو بھی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو