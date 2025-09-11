سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی

کراچی:
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 36 ڈالر کم ہونے کے بعد نئی قیمت 3 ہزار 618 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔
دوسری جانب مقامی صرافہ بازاروں میں 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 4 ہزار 100 روپے کی کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی قیمت 3 لاکھ 84 ہزار روپے فی تولہ ہو گئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 3515 روپے کم ہونے سے 3 لاکھ 29 ہزار 218 روپے کی سطح پر آ گئی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتوں سے سونے کی قیمتوں میں مسلسل بڑا اضافہ ہو رہا تھا۔