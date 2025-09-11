اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کی نماز سے متعلق انسٹا اسٹوری پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں تنقیہد کا نشانہ بنا ڈالا۔
اداکارہ نعیمہ بٹ کی نماز سے متعلق حالیہ انسٹاگرام اسٹوری سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اداکارہ نے انسٹا اسٹوری پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ نماز ادا کرنے کے بعد حجاب میں دکھائی دے رہی ہیں۔
اداکارہ نے اس تصویر کیساتھ کیپشن میں لکھا، ’بے شک، نماز پوری کائنات میں سب سے محفوظ جگہ ہے، شب بخیر۔‘
نعیمہ کی یہ اسٹوری سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس پر صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے کیے گئے۔ بعض صارفین نے اداکارہ کی اس پوسٹ کو سراہا، جبکہ دیگر نے تصویر میں موجود اداکارہ کے میک اپ پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
کچھ صارفین نے اسے "نماز میک اپ ٹیوٹوریل" کہہ کر طنز کیا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ مشہور شخصیات مذہب کا حوالہ دے کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔
اداکارہ نعیمہ بٹ کی جانب سے تاحال اس ٹرولنگ پر کوئی ردِعمل یا کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔
یاد رہے کہ نعیمہ بٹ سوشل میڈیا پر متحرک رہتی ہیں اور خود پر کی جانے والی تنقید کا بھرپور جواب بھی دیتی ہیں۔