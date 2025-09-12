ایشوریا رائے کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

اداکارہ ایشوریا رائے نے دہلی ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا

ویب ڈیسک September 12, 2025
بھارت کی عالمی شہرت یافتہ اداکارہ ایشوریا رائے بچن کو اپنی آواز اور تصاویر کے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مدد سے نامناسب مواد میں استعمال کے خلاف عدالت میں دائر مقدمے میں بڑا ریلیف مل گیا۔ 

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ ایشوریا رائے نے دہلی ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا جس پر اب عدالت نے فیصلہ سُنا دیا ہے۔ 

عدالت نے اداروں کو ایشوریا کی آواز یا ان کے چہرے کے بغیر اجازت استعمال سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے مصنوعی ذہانت کی مدد سے بھی اس کے استعمال سے روک دیا اور ایسے لوگوں کیخلاف کارروائی کا حکم دیا جو اداکارہ کی حق رازداری کیخلاف کام کر رہے ہیں۔

دہلی ہائیکورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ اداکارہ یا کسی بھی شخص کی ذاتی خصوصیات جیسے آواز یا چہرے کا بغیر اجازت اور نامناسب انداز میں استعمال نہ صرف اس کے حق رازداری کی خلاف ورزی ہے بلکہ باعزت زندگی گزارنے کے حق کو بھی مجروح کرتا ہے۔ 

یاد رہے کہ اس سے قبل امیتابھ بچن اور ایشوریا رائے بچن کے شوہر ابھیشیک بچن بھی عدالت میں درخواست دائر کر چکے ہیں جن میں ان ویب سائٹس کے خلاف کارروائی کی اپیل کی گئی تھی جو بغیر اجازت ان کی آواز یا تصویروں کا تشہیر کیلئے استعمال کر رہے ہیں۔ 
