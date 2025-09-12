ایم ڈی کیٹ کے امتحانات ری شیڈول، نئی تاریخ کا اعلان کردیا گیا

حکومت ملک کے ہر طالب علم کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، وفاقی وزیر صحت

ویب ڈیسک September 12, 2025
اسلام آباد:

وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی ہدایت پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) نے ایم ڈی کیٹ کے امتحان کا شیڈول تبدیل کر دیا ہے۔

یہ فیصلہ حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث متاثرہ علاقوں کے طلبہ کو درپیش مشکلات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق امتحان کے شیڈول میں تبدیلی صوبوں، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی یونیورسٹیز کے نمائندوں کی مشاورت سے کی گئی ہے۔

پہلے ایم ڈی کیٹ کا انعقاد 5 اکتوبر 2025 کو ہونا تھا، تاہم اب یہ امتحان نئی تاریخ کے مطابق 26 اکتوبر 2025 بروز اتوار کو ہوگا۔

وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے فیصلے کو طلبہ کے وسیع تر مفاد میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کے ہر طالب علم کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
