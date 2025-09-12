ارمغان کے والد کامران قریشی کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ

عدالت کو گمراہ کرکے ضمانت لی گئی، افسران بالا عدالتی فیصلے سے سخت ناراض ہیں، پراسیکیوٹر

کورٹ رپورٹر September 12, 2025
کراچی:

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے غیر قانونی اسلحہ کیس میں ارمغان کے والد کامران قریشی کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا، فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان ہے۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت کے روبرو غیر قانونی اسلحہ کیس میں ارمغان کے والد کامران قریشی کی ضمانت منسوخ کرنے کی پراسیکیوٹر عبد الرزاق کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پراسیکیوٹر عبدالرزاق گجر نے موقف دیا کہ عدالت کو گمراہ کرکے ضمانت لی گئی، عدالت کے فیصلے سے افسران بالا بہت ناراض ہیں۔

عدالت نے اظہار حیرت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اچھا تو آپ کے افسران بالا ہم سے ناراض ہیں؟ پراسیکیوٹر نے موقف دیا کہ میں نے افسران بالا کو سمجھا دیا ہے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے تو وہ سمجھ گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اچھا آپ کے سمجھانے سے افسران بالا سمجھ گئے کہ عدالت سے غلطی ہوئی ہے؟۔

پراسیکیوٹر نے موقف دیا کہ ملزم کامران قریشی کو ضمانت ملنے سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کامران قریشی کے دیگر مقدمات بھی کمزور ہوسکتے ہیں۔ استدعا ہے کہ ملزم کامران قریشی کی ضمانت منسوخ کی جائے۔

وکیل صفائی خرم عباس ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ ملزم کیخلاف مقدمہ جھوٹا ہے اور اسے میرٹ پر ضمانت دی گئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم آپ کی درخواست کو دیکھتے ہیں اور میرٹ پر فیصلہ سنائیں گے۔

عدالت نے درخواست پر دلائل سننے کے بعد ملزم کامران قریشی کی ضمانت منسوخی کا فیصلہ 13 ستمبر تک محفوظ کرلیا۔ فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان ہے۔
