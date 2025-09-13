کراچی: کورنگی مدینہ کالونی میں دلہا شادی کے دن پراسرار طور پر لاپتہ ہوگیا

جہانزیب شادی کے روز شام پانچ بجے دلہا بننے کی تیاری کے لیے قریبی سیلون گیا تھا

شاہ میر خان September 13, 2025
کراچی کے علاقے کورنگی مدینہ کالونی میں ایک نوجوان اپنی شادی کے روز پراسرار طور پر لاپتہ ہوگیا۔ لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت جہانزیب کے نام سے ہوئی ہے جس کی ایک روز قبل شادی تھی۔

اہل خانہ کے مطابق جہانزیب شادی کے روز شام پانچ بجے دلہا بننے کی تیاری کے لیے قریبی سیلون گیا تھا، تاہم وہ واپس نہ آیا۔ جہانزیب کا موبائل فون بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ اس واقعے کی اطلاع اس کے بھائی وسیم نے زمان ٹاؤن تھانے کو دی۔

اہل خانہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جہانزیب کو اغواء کرلیا گیا ہے۔ وسیم کے مطابق جہانزیب ایک نجی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اور اپنی شادی کے حوالے سے بہت پُرجوش تھا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گمشدگی کی درخواست موصول ہوگئی ہے اور نوجوان کی تلاش کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں۔ ایس ایچ او نفیس الرحمن کے مطابق اہل خانہ سے رابطے میں ہیں اور واقعے کا مقدمہ درج کیا جارہا ہے۔

پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ اہل خانہ اپنے پیارے کی بازیابی کے لیے پریشان ہیں۔

 
