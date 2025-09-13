شہریوں کو اغوا، تشدد اور یرغمال بنانے میں ملوث 4 انسانی اسمگلرز گرفتار

ملزمان کو راولپنڈی، تلہ گنگ، اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے

ویب ڈیسک September 13, 2025
facebook whatsup

ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل نے شہریوں کو اغوا، تشدد اور یرغمال بنانے میں ملوث 4 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان نے بتایا کہ ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل راولپنڈی نے کارروائی کرتے ہوئے پاکستان سے کمبوڈیا جانیوالے شہریوں کے اغوا، تشدد اور یرغمال بنانے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزمان میں علی حیدر، سمین حیات، عمر فاروق اور مزمل خان شامل ہیں۔

ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو راولپنڈی، تلہ گنگ، اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، ملزمان نے شہریوں کو کمبوڈیا ملازمت کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے ہتھیائے تھے، ملزمان نے شہریوں کو ملازمت کا جھانسہ دیکر فی کس 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے ہتھیائے۔

ترجمان ایف آئی اے نے کہا کہ ملزمان نے متاثرین سے رقوم بینک اکاؤنٹس اور نقد وصول کیں، ملزمان نے کمبوڈیا پہنچنے پر شہریوں کو یرغمال بنا لیا تھا، ملزمان دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے شہریوں پر تشدد کرتے تھے، گرفتار ملزمان متاثرین سے جبری مشقت بھی کراتے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

 Sep 13, 2025 03:48 PM |
فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

 Sep 13, 2025 03:34 PM |
سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

 Sep 13, 2025 12:44 PM |

رائے

آہنی مکا ضروری ہے!

آہنی مکا ضروری ہے!

Sep 13, 2025 02:01 AM |
ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

Sep 13, 2025 01:56 AM |
ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

Sep 13, 2025 01:49 AM |

متعلقہ

Express News

صرف 10 دن میں 70 کلومیٹر بند بنایا، جس سے جلال پاور پیروالا تباہی سے بچ گیا، صوبائی وزیر

Express News

آئندہ برسوں میں سیلابی صورت حال میں مزید اضافہ ہو گا، مریم اورنگزیب

Express News

پی آئی اے میں 21 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشاندہی

Express News

پی آئی اے کا کینیڈا کیلئے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل

Express News

شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، حب ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال نہ ہوسکی

Express News

قائد آباد میں فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو