پاکستان کے تیل و گیس کے ذخائر: سرمایہ کاری، ترقی اور خودمختاری کی ضمانت ہیں۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس 1,234 ملین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، تیل کی بروقت ایکسپلوریشن سے معاشی اہمیت محفوظ، بیرونی انحصار کم اور خودمختاری میں اضافہ ممکن ہے۔
ایس آئی ایف سی کی معاونت سے تیل کی بروقت ایکسپلوریشن کے لیے کوششوں میں نمایاں تیزی آئی ہے۔
وزیرمملکت برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ آئندہ دہائی کے دوران30-25 ارب ڈالر سرمایہ کاری سے 10 فیصد ذخائر کا استعمال ممکن ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ تیل کا سالانہ درآمدی بل 12 ارب ڈالر ہے تاہم مقامی پیداوار میں اضافہ سے پاکستان کی توانائی خود کفالت کا نیا دور شروع ہو گا۔
امریکا اورپاکستان آئل پارٹنرشپ، روشن معیشت اور مضبوط مستقبل کی ضمانت ہے، ترکی کے ساتھ 40 آف شور بلاکس پر معاہدہ بھی ملکی توانائی تحفظ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو گا۔
عالمی ایکسپلوریشن کمپنی سنر جیکو کا مؤقف ہے کہ نئی دریافت شدہ تیل کی کوالٹی پریمیم گلف معیار کے مترادف ہے۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کے باعث تیل کی ایکسپلوریشن کے عوامل درست سمت میں گامزن ہیں۔