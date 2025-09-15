حارث کی بمراہ کے سامنے ناکام رہنے کی پیشگوئی درست ثابت

محمد حارث نے پہلی بار جسپریت بمراہ کا سامنا کیا تھا

اسپورٹس ڈیسک September 15, 2025
پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی جسپریت بمرا ہکے سامنے ناکام رہنے کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔

ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آسٹریلوی اوپنر سام کونسٹاس کی طرح محمد حارث بھی اپنے فن میں اتنے ماہر نہیں کہ وہ جسپریت بمراہ کا سامنا کر پائیں۔

اگرچہ ٹیسٹ ڈیبیو پر قسمت نے کونسٹاس کا ساتھ دیا جب انہوں نے بمراہ کو 2 مرتبہ ریورس سوئپ سے چھکے جڑتے ہوئے 18 رنز بنائے تھے جو کہ بھارتی فاسٹ بولر کے ٹیسٹ کیریئر کا سب سے مہنگا اوور ثابت ہوا تھا۔

کونسٹاس کی طرح حارث نے بھی پہلی بار بمراہ کا سامنا کیا اور جس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ درست ثابت ہوئی، حارث نے بمراہ کو اپنی پانچویں گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی مگر ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ پر کیچ آؤٹ ہوگئے، انھوں نے صرف 3 رنز بنائے۔

یاد رہے کہ رواں ایشیا کپ میں عمان کے خلاف ابتدائی میچ میں ففٹی سے قبل حارث نے 11 اننگز میں صرف 54 رنز اسکور کیے تھے۔
فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

 Sep 15, 2025 03:53 PM |
سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی کے اچانک انتقال کی وجہ سامنے آگئی

 Sep 15, 2025 03:22 PM |
جیا بچن نے ریکھا کو گھر بلا کر واضح کردیا کہ ’اصل مسز بچن‘ کون ہے

 Sep 15, 2025 02:58 PM |

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

Sep 15, 2025 02:00 AM |
حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

Sep 15, 2025 01:58 AM |
کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

Sep 15, 2025 01:57 AM |

