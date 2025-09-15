پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی جسپریت بمرا ہکے سامنے ناکام رہنے کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آسٹریلوی اوپنر سام کونسٹاس کی طرح محمد حارث بھی اپنے فن میں اتنے ماہر نہیں کہ وہ جسپریت بمراہ کا سامنا کر پائیں۔
اگرچہ ٹیسٹ ڈیبیو پر قسمت نے کونسٹاس کا ساتھ دیا جب انہوں نے بمراہ کو 2 مرتبہ ریورس سوئپ سے چھکے جڑتے ہوئے 18 رنز بنائے تھے جو کہ بھارتی فاسٹ بولر کے ٹیسٹ کیریئر کا سب سے مہنگا اوور ثابت ہوا تھا۔
https://www.instagram.com/reel/DOlwTTNEpvn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
کونسٹاس کی طرح حارث نے بھی پہلی بار بمراہ کا سامنا کیا اور جس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ درست ثابت ہوئی، حارث نے بمراہ کو اپنی پانچویں گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی مگر ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ پر کیچ آؤٹ ہوگئے، انھوں نے صرف 3 رنز بنائے۔
یاد رہے کہ رواں ایشیا کپ میں عمان کے خلاف ابتدائی میچ میں ففٹی سے قبل حارث نے 11 اننگز میں صرف 54 رنز اسکور کیے تھے۔