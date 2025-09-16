کراچی؛ مزار قائد کے گیٹ کے قریب ڈکیتی، مزاحمت پر فائرنگ سے 2افراد زخمی

ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا

اسٹاف رپورٹر September 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

مزار قائد کے گیٹ کے قریب ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی واردات کے دوران دو شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق بریگیڈ کے علاقے قائداعظم مزار گیٹ کے قریب پیر اور منگل کی درمیانی شب فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوگئے، زخمیوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے افراد کی شناخت 25 سالہ علی ولد عبدالستار اور 26 سالہ محمد مہر خان ولد داد محمد بلوچ کے ناموں سے کی گئی، فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔

علاقہ پولیس نے زخمیوں کے بیانات قلمبند کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی اداکار سائبر حملے کا شکار، ہیکرز نے کیا مطالبہ کیا؟

معروف بھارتی اداکار سائبر حملے کا شکار، ہیکرز نے کیا مطالبہ کیا؟

 Sep 16, 2025 09:53 AM |
تنوشری دتا کو بگ باس کیلئے کتنے کروڑ معاوضے کی آفر ہوئی؟

تنوشری دتا کو بگ باس کیلئے کتنے کروڑ معاوضے کی آفر ہوئی؟

 Sep 16, 2025 09:31 AM |
82 سالہ امیتابھ بچن 75 فیصد ناکارہ جگر کے باوجود موت کو کیسے شکست دے رہے ہیں؟

82 سالہ امیتابھ بچن 75 فیصد ناکارہ جگر کے باوجود موت کو کیسے شکست دے رہے ہیں؟

Sep 16, 2025 12:20 AM |

رائے

self sabotage

Self Sabotage

Sep 16, 2025 02:00 AM |
غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

Sep 16, 2025 01:53 AM |
غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

Sep 16, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد زخمی

Express News

کراچی، نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق

Express News

کراچی، ڈکیتی کی بڑی واردات، بلڈر کے رائیڈر سے 46 لاکھ سے زائد کی رقم لوٹ لیے گئے

Express News

کراچی، کلفٹن میں پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

Express News

کراچی، اندھی گولیاں لگنے کے دو مختلف واقعات میں دو افراد زخمی

Express News

کراچی، خیابان عرفات میں پولیس موبائل پر فائرنگ، ہیڈ کانسٹیبل اغوا کے بعد رہا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو