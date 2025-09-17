ایشیا کپ میں پی سی بی کا مطالبہ تسلیم، یو اے ای سے میچ کیلئے قومی ٹیم اسٹیڈیم روانہ

متنازع ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹادیا گیا، میچ ریفری کے فرائض رچی رچرڈ سن انجام دیں گے

ویب ڈیسک September 17, 2025
دبئی:

آئی سی سی نے ایشیا کپ میں متنازع ریفری کو ہٹانے کا پی سی بی کا مطالبہ تسلیم کرلیا جس پر قومی کرکٹ ٹیم یو اے ای سے میچ کے لیے اسٹیڈیم روانہ ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاک بھارت کرکٹ میچ میں ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے متنازع کردار کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔

پی سی بی نے آئی سی سی کو دوبار خط لکھا اور واضح کیا کہ اگر میچ ریفری کو تبدیل نہ کیا گیا تو پاکستان ایشیا کپ کے بقیہ میچز کا بائیکاٹ کرے گا۔

پاکستان کے مطالبے پر آئی سی سی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان اس معاملے پر کافی دیر ڈیڈلاک رہا جو بعدازاں ختم ہوا۔

اس دوران پی سی بی کے حکم پر قومی ٹیم ہوٹل میں ہی رہی اور میچ کھیلنے نہیں گئی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مشاورت کے لیے دو سابق چیئرمین رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کو طلب کیا، اس دوران میچ کھیلنے کا وقت آئی سی سی نے ایک گھنٹہ بڑھادیا۔

پی سی بی نے اپنے حتمی فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کیا جس پر آئی سی سی نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے متنازع ریفری اینڈی پائی کرافٹ کی جگہ رچی رچرڈ سن کو میچ ریفری تعینات کردیا۔

بعدازاں پی سی بی نے قومی ٹیم کو اسٹیڈیم جانے کا گرین سگنل دیا جس پر دبئی کے ہوٹل میں موجود ٹیم میچ کھیلنے کےلیے اسٹیڈیم روانہ ہوگئی۔
