ایشیا کپ میں پی سی بی کا مطالبہ تسلیم، یو اے ای سے میچ کیلئے قومی ٹیم اسٹیڈیم روانہ

دبئی:
آئی سی سی نے ایشیا کپ میں متنازع ریفری کو ہٹانے کا پی سی بی کا مطالبہ تسلیم کرلیا جس پر قومی کرکٹ ٹیم یو اے ای سے میچ کے لیے اسٹیڈیم روانہ ہوگئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پاک بھارت کرکٹ میچ میں ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے متنازع کردار کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
پی سی بی نے آئی سی سی کو دوبار خط لکھا اور واضح کیا کہ اگر میچ ریفری کو تبدیل نہ کیا گیا تو پاکستان ایشیا کپ کے بقیہ میچز کا بائیکاٹ کرے گا۔
پاکستان کے مطالبے پر آئی سی سی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان اس معاملے پر کافی دیر ڈیڈلاک رہا جو بعدازاں ختم ہوا۔
اس دوران پی سی بی کے حکم پر قومی ٹیم ہوٹل میں ہی رہی اور میچ کھیلنے نہیں گئی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مشاورت کے لیے دو سابق چیئرمین رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کو طلب کیا، اس دوران میچ کھیلنے کا وقت آئی سی سی نے ایک گھنٹہ بڑھادیا۔
پی سی بی نے اپنے حتمی فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کیا جس پر آئی سی سی نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے متنازع ریفری اینڈی پائی کرافٹ کی جگہ رچی رچرڈ سن کو میچ ریفری تعینات کردیا۔
بعدازاں پی سی بی نے قومی ٹیم کو اسٹیڈیم جانے کا گرین سگنل دیا جس پر دبئی کے ہوٹل میں موجود ٹیم میچ کھیلنے کےلیے اسٹیڈیم روانہ ہوگئی۔