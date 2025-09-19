انڈے کس نے مارے؟ چاہت فتح علی خان کا انکشاف

چاہت فتح علی خان نے انڈے مارنے والوں کیخلاف ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ کردیا

ویب ڈیسک September 19, 2025
بے سُری گائیکی سے مشہور ہونے والے سوشل میڈیا اسٹار چاہت فتح علی خان نے انڈے مارنے والوں کیخلاف ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ کردیا۔ 

ایک حالیہ ویڈیو میں چاہت فتح علی خان نے انڈے مارنے کے واقعے پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان پر انڈے ایونٹ کروانے والوں نے ہی پڑوائے تھے۔ 

انہوں نے بتایا کہ کیفے کی افتتاحی تقریب میں انہیں پرفارمنس کیلئے بُلایا گیا پھر کیفے انتظامیہ نے کہا کہ آپ ہمارے ملازمین کیساتھ کیفے کے باہر جاکر تصاویر بنوا لیں جب وہ باہر گئے تو کیفے کے ہی گارڈ نے ان کی ویڈیو بنائی اور اچانک دو لوگ آکر انڈے پھینکتے ہوئے فرار ہوگئے۔ 

چاہت فتح علی خان کے مطابق یہ منظر سیکیورٹی گارڈ نے کیمرے میں ریکارڈ کرلیا اور یہ ویڈیو بعد میں کیفے کی جانب سے ہی ان کے سوشل میڈیا پیج پر اپ لوڈ کردی گئی جو وائرل ہوگئی پھر اسے ڈیلیٹ کردیا گیا۔ 

سوشل میڈیا اسٹار کے مطابق انہوں نے کیفے انتظامیہ سے جب واقعے کے وقت وہ ویڈیو مانگی تو انہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ کچھ ریکارڈ نہیں ہوا ہے جبکہ بعد میں انہوں نے اسے وائرل کیا جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایونٹ انتظامیہ ہی اس واقعے میں ملوث ہے۔ 

چاہت فتح علی خان نے کہا کہ ان کے پاس اس واقعے سے متعلق دیگر ثبوت موجود ہیں جو وہ پولیس کو فراہم کر کے ایونٹ انتظامیہ کیخلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ 

 
