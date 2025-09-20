سکھر: روہڑی میں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے واقعے پر وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس

وزیراعلیٰ نے کہا کہ جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا

محمد سلیم جھنڈیر September 20, 2025
سکھر کے علاقے روہڑی میں بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کے واقعے پر وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سخت نوٹس لے لیا۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیراعلیٰ سندھ نے چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل سکھر سید کمیل شاہ کو فوری طور پر اونٹ کا علاج کرانے کی ہدایت دی۔ کمیل شاہ نے اونٹ کے مالک سے رابطہ کر کے علاج کی یقین دہانی کرائی۔

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے مختیارکار کو جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ جائے وقوعہ بھیج دیا تاکہ زخمی اونٹ کو فوری طبی امداد دی جا سکے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے واضح کیا کہ اونٹ کا علاج کر کے رپورٹ پیش کی جائے اور جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔
