پاکستان بیس بال ٹیم کی ورلڈ رینکنگ میں ترقی

پاکستان بیس بال ٹیم 22 ستمبر سے ایشین بیس بال چیمپئن شپ 2025 میں ایکشن میں نظر آئے گی

اسپورٹس ڈیسک September 20, 2025
facebook whatsup

پاکستان کی مینز بیس بال ٹیم کی ورلڈ رینکنگ میں ترقی ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان بیس بال ٹیم نے تین درجے ترقی پاکر ارجنٹینا اور بیلجیم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گوام کے ساتھ مشترکہ طور پر 32ویں پوزیشن حاصل کرلی۔

ارجنٹینا کی ٹیم ایک درجے تنزلی سے 34ویں اور بیلجیم کی ٹیم دو درجے تنزلی سے 35ویں پوزیشن پر چلی گئی۔

https://x.com/pakbaseball/status/1969072521430356374

یاد رہے کہ پاکستان بیس بال ٹیم ایشین بیس بال چیمپئن شپ 2025 میں 22 ستمبر کو چین کے مدمقابل آئے گی۔

23 ستمبر کو پاکستان ٹیم کے دو میچز جاپان اور فلپائن کے خلاف شیڈول ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی اداکار شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

معروف بھارتی اداکار شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

 Sep 20, 2025 10:29 AM |
کپل شرما مشکل میں پڑگئے، 25 کروڑ کا لیگل نوٹس مل گیا

کپل شرما مشکل میں پڑگئے، 25 کروڑ کا لیگل نوٹس مل گیا

Sep 20, 2025 09:35 AM |
معروف امریکی گلوکار طیارے کے حادثے میں اہلیہ اور بیٹی سمیت ہلاک

معروف امریکی گلوکار طیارے کے حادثے میں اہلیہ اور بیٹی سمیت ہلاک

 Sep 20, 2025 09:12 AM |

رائے

عالمی یومِ جمہوریت

عالمی یومِ جمہوریت

Sep 20, 2025 01:56 AM |
ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

Sep 20, 2025 01:50 AM |
غزہ کی پکار

غزہ کی پکار

Sep 20, 2025 01:53 AM |

متعلقہ

Express News

ایشیا کپ: بھارت کی عمان کیخلاف بیٹنگ جاری

Express News

ساف انڈر17 فٹبال چیمپئن شپ، پاکستان نے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرلی

Express News

کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی مسلسل دوسری فتح

Express News

ایشیا کپ: سپر فور مرحلے کے بقیہ ٹکٹس کی فروخت شروع، قیمت ہوش اڑا دے گی

Express News

آسٹریلین ویمنز ٹیم مشکل میں پھنس گئی، جرمانہ عائد

Express News

ایشیا کپ: راشد خان کی کلین بولڈ ہوکر ریویو لینے کی ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو