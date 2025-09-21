وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی شروع

علی پور کے علاقے میں عارضی پل بنا کر عوام کے لیے کھول دیا گیا

ویب ڈیسک September 21, 2025
کراچی:

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر سڑکوں کی بحالی شروع کر دی گئی۔

صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، مریم اورنگزیب، کاظم پیرزادہ، صوہیب بھرت، رانا سکندر حیات نے اپنی نگرانی میں ہنگامی بنیادوں پر روڈز بحالی کی شروع کروائی۔

وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے ٹیم سی ایم کو شاباش دی۔ علی پور میں روڈز اور شگاف پر کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ٹیمیں سرگرم ہیں۔

محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی ٹیمیں سیلاب سے متاثر ہونے والے روڈز کی جلد از جلد بحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہونے والے شگاف پر کرنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔

علی پور کے علاقے میں عارضی پل بنا کر عوام کے لیے کھول دیا گیا جبکہ خیرپور سادات کے علاقے میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی گئی

بستی دیسی کے قریب سیلاب سے پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا جبکہ کل کنول روڈ بستی عظیم شاہ میں بھی سیلابی ریلے سے پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا۔

ماڑی روڈ عظمت پور پر پڑنے والے شگاف کو پر کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے، خیر پور سلطان پور روڈ پر پڑنے والا شگاف پر کر دیا گیا، سڑک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔
