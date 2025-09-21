خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان

پشاور:
خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کردیا۔
صوبہ بھر کے بلدیاتی نمائندے 30 ستمبر کو پشاور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔
ترجمان لوکل کونسلز ایسوسی ایشن عزیز اللہ خان مروت کے مطابق خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے مستحکم بلدیاتی نظام، عوام کو سماجی ومیونسپل سروسز فراہمی، عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد بار احتجاج کیا اور وزیراعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور سے مذاکرات کیے جس میں ہر بار بلدیاتی نمائندوں کو ان کے قانونی آئینی اختیارات کے ساتھ ساتھ ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کے وعدے کیے گئے مگر صوبائی حکومت اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکی جس پر لوکل کونسلز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 30 ستمبر 2025 کو صوبائی اسمبلی کے سامنے بھرپور احتجاجی دھرنا شروع کیا جائے گا، خیبر پختونخواہ کے تمام میئرز تحصیل ولیج نیبر ہوڈ کونسل چیئرمینز و ممبران کو 30 ستمبر کے احتجاج کے حوالے سے تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
عزیز اللہ مروت نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں بلدیاتی نمائندگان پشاور کا رخ کریں گے اور ساتھ ہی ائندہ ہفتے بلدیاتی مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد بھی متوقع ہے جس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے کنوینر ہارون صفت تحصیل چیئرمین پشتخرہ پشاور ہے جبکہ دیگر اراکین میں تحصیل چیئرمین ہمایون خان، تحصیل چیئرمین عادل خان، تحصیل چیئرمین غلام حقانی، تحصیل چیئرمین رفیع اللہ خان اور دیگر شامل ہیں۔