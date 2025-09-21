مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا

اسٹنٹ کمشنر محمد افضل اور انکے  بیٹے  کو شہید  کرنے  والے  درندے عبرتناک انجام  سے بچ نہیں پائیں  گے، وزیر داخلہ

ویب ڈیسک September 21, 2025
فوٹو فائل

بلوچستان میں مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا۔

تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے علاقے زیارت سے 2 ماہ قبل اغوا ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر (اے سی) محمد افضل اور ان کے بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کر دیا ہے۔

لیویز کے مطابق، اے سی محمد افضل اور ان کے بیٹے کو دو ماہ قبل زیارت کے علاقے زیزری سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا۔

اغوا کاروں نے حال ہی میں ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں مغوی اپنی رہائی کے لیے اغوا کاروں کے مطالبات پورے کرنے کی اپیل کر رہے تھے۔

ڈپٹی کمشنر زیارت ذکا اللہ نے بتایا تھا کہ اے سی اور بیٹے کو 10 اگست کے روز دہشت گردوں نے اغوا کیا، ملزمان کی نشاندہی اور معلومات دینے والوں کیلیے پانچ کروڑ روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔

دوسری جانب وفاقی  وزیرداخلہ محسن نقوی نے مغوی اسٹنٹ کمشنر زیارت  محمد  افضل اور بیٹے کو شہید  کرنے کے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے انہیں شہید قرار دیتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ 

وزیرداخلہ محسن  نقوی  نے شہید اسٹنٹ  کمشنر محمد  افضل  کے خاندان سے  دلی  ہمدردی  اور  تعزیت  کا  اظہار کرتے ہوئے کہ کہ محمد  افضل  نے فرض  کی  ادائیگی  کے  دوران  شہادت  کا  بلند  رتبہ  پایا۔ 

محسن نقوی نے کہا کہ اسٹنٹ  کمشنر  زیارت  محمد  افضل  فرض شناس ۔ محنتی اور  قابل  افسر تھے اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

وزیرداخلہ نے کہا کہ اسٹنٹ کمشنر محمد افضل اور انکے  بیٹے  کو شہید  کرنے  والے  درندے عبرتناک انجام  سے بچ نہیں پائیں  گے۔
