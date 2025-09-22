رینجرز اور پولیس کی خادم بھیو گینگ کیخلاف مشترکہ کارروائی، مغوی اہلکار بازیاب، 3 ملزم ہلاک، 9 زخمی

سندھ رینجرز اور پولیس نے ضلع کشمور کے علاقے پولیس اسٹیشن دُرانی مہر میں اغوا برائے تاوان میں ملوث خادم بھیو ڈکیت گینگ کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس کانسٹیبل صفدر محمد کو بازیاب کروا لیا، کارروائی کے دوران 3 ملزمان ہلاک اور9 ملزمان زخمی ہوگئے۔
رپورٹ کے مطابق سندھ رینجرز اور پولیس کی اندرون سندھ کچے کے علاقے میں ڈکیتوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
سندھ رینجرز اور سندھ پولیس نے ضلع کشمور کے علاقے پولیس اسٹیشن دُرانی مہر میں اغواء برائے تاوان میں ملوث خادم بھیو ڈکیت گینگ کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس کانسٹیبل صفدر محمد کو بازیاب کروا لیا۔
ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق 20 ستمبر 2025 کو بدنام زمانہ خادم بھیو ڈکیت گروہ نے پولیس پکٹ قمبرانی لاڑو سے پولیس کانسٹیبل صفدر محمد کو دوران ڈیوٹی اغواء کیا تھا۔
خادم بھیو ڈکیت گروہ کی جانب سے مذکورہ پولیس کانسٹیبل کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔
سندھ رینجرز اور سندھ پولیس نے مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے اغواء برائے تاوان میں ملوث گینگ کے خلاف کارروائی کی اور پولیس کانسٹیبل صفدر محمد کو بازیاب کروا لیا۔
دوران کارروائی فائرنگ کے تبادلے میں بدنام زمانہ بھیو گینگ کے 3 ملزمان صحبت جاگیرانی، شاہد بھیو اور شفیق دھانی ہلاک ہو گئے جبکہ بدنام زمانہ خادم بھیو واجد بھیو، مالک جاگیرانی سمیت 9 ملزمان زخمی ہوگئے۔
دوران کارروائی ڈکیت گروہ کے ٹھکانے کو بھی مسمار کر دیا گیا، ہلاک ملزم صحبت جاگیرانی پر 5 لاکھ روپے ہیڈ منی مقرر جبکہ بدنام زمانہ خادم بھیو 10 لاکھ روپے ہید منی مقرر ہے۔
ترجمان کے مطابق عوام سے اپیل ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو پناہ دینے والے عناصر اور دیگر بااثر افراد کی نشاندہی کریں اور سندھ کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کرنے میں سندھ رینجرز کی مدد کے لیے رینجرز ہیلپ لائن 1101 یا رینجرز مددگار واٹس ایپ نمبر 03479001111 پر کال یا ایس ایم ایس کے ذریعے فوری اطلاع دیں، آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔