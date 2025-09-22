ایس ای سی پی کیخلاف کیس؛ وکیل درخواست گزار کے التوا مانگنے پر جسٹس محسن برہم

مجھے سمجھ نہیں آتی نہ وکیل اور نہ ہی ججز، کام کیوں نہیں کرنا چاہتے، جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس

ویب ڈیسک September 22, 2025
facebook whatsup
اینکرز اگر پروگرام کرنے سے پہلے کورٹ رپورٹرز سے فیڈ بیک لے لیا کریں تو زیادہ مناسب ہے، وکیل کورٹ رپورٹ فوٹو: فائل
اسلام آباد:

کمپنی رجسٹرڈ کرنے سے متعلق ایس ای سی پی کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی درخواست گزار کے وکیل کی طرف سے التوا مانگنے پر برہم ہوگئے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ افسوس ہوتا ہے جب کوئی وکیل آکر تاریخ مانگ لیتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی نہ وکیل اور نہ ہی ججز، کام کیوں نہیں کرنا چاہتے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے اور دل کرتا ہے کورٹ کو ہی جرمانہ کر دوں، اس کیس میں بیس تاریخیں ہو چکی ہیں۔

عدالت نے وکیل درخواست گزار کی التواء کی استدعا منظور کرلی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

 Sep 22, 2025 12:56 PM |
کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

 Sep 22, 2025 12:28 PM |
دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

 Sep 22, 2025 11:50 AM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

مون سون کے آخری اسپیل سے نگر پار رن آف کچھ میں زندگی لوٹ آئی

Express News

انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی تبدیل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا

Express News

صدر مملکت چین کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی امریکا روانگی کا شیڈول تبدیل

Express News

جس طرح دشمن کے 6جہاز گرائے اسی طرح ملک سے غربت کا خاتمہ بھی کر  کے دکھائیں گے، وزیراعظم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو