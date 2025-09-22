پاکستان میں رواں سال کا 27واں پولیو کیس رپورٹ

سندھ کے شہر حیدرآباد میں پولیو کا کیس سامنے آیا ہے

ویب ڈیسک September 22, 2025
فوٹو فائل

سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے پولیو وائرس کے نئے کیس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد رواں سال پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کے کیسز کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی ہے۔

نیشنل ای او سی کے مطابق  سال 2025 کے دوران اب تک سندھ میں پولیو کے 7 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔

نیشنل ای او سی نے کہا ہے کہ پولیو ایک لاعلاج مرض ہے جو عمر بھر معذوری کا باعث بنتا ہے،  
والدین سے اپیل ہے کہ ہر مہم میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئندہ ملک گیر پولیو مہم 13 سے 19 اکتوبر تک منعقد ہوگی، جس کے دوران ملک بھر میں 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں گے۔

نیشنل ای او سی پولیو مہم کی کامیابی کے لیے والدین، کمیونٹی، اساتذہ، علما کرام اور میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے۔
