صاحبزادہ فرحان کا بھارت کے خلاف ففٹی کے جشن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

ایشیا کپ سپر 4 کے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں بھارت کے خلاف شاندار بیٹنگ کرنے والے قومی بلے باز صاحبزادہ فرحان نے اپنی نصف سنچری پر جشن منانے کے معاملے پر خاموشی توڑ دی۔
دبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ عام طور پر نصف سنچری کا جشن نہیں مناتا مگر گزشتہ روز میچ میں بھارت کے خلاف ففٹی مکمل ہونے پر ایک دم اس طرح خوشی منانے کا خیال آیا۔
صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ جب ذہن میں آیا تو میں نے ففٹی مکمل ہونے پر اُسی طرح کا انداز اپنایا اور یہ بالکل نیا اسٹائل تھا۔
انہوں نے اپنی ففٹی کے جشن پر اعتراض کرنے والوں کے حوالے سے کہا کہ مجھے لوگوں کے مطلب نکالنے کی پرواہ نہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کا دباؤ محسوس ہورہا ہے۔
صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ سامنے کوئی بھی ٹیم ہو ہمیشہ میری کوشش جارحانہ بلے بازی کرنے کی ہوتی ہے اور گزشتہ میچ میں بھی اسی حکمت عملی کے تحت بیٹنگ کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ سری لنکا کے خلاف بھرپور تیاری ہے، فائنل میں بھارت سے میچ کھیلنے کے خواہشمند ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارت کے خلاف صاحبزادہ فرحان نے 58 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔