کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

بھارتی گلوکار کمار سانو کی سابقہ اہلیہ ریٹا بھٹاچاریہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق گلوکار کمار سانو نے 1986 میں ریٹا سے شادی کی تھی اور ان کے تین بچے ہیں۔ تاہم 1994 میں اداکارہ کنیکا سدانند کے ساتھ ان کے تعلقات کے منظر عام پر آنے کے بعد ان کی پہلی اہلیہ نے ان سے راہیں جُدا کرلیں اور بچوں کی کسٹڈی بھی ریٹا کو ہی ملی۔
ایک حالیہ انٹرویو میں ریٹا نے کمار سانو پر شادی کے دوران بدسلوکی اور بدتمیزی کے الزامات عائد کیے ہیں جس کی وجہ سے کمار سانو خبروں کی سُرخیوں کا حصہ بن گئے ہیں۔
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے سابق شوہر کے کیریئر کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن شہرت ملنے کے بعد شوہر نے انہیں چھوڑ دیا۔ ریٹا کے مطابق کمار سانو کبھی بھی گلوکاری کے لیے پرجوش نہیں تھے یہ ریٹا ہی تھیں جنہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کا ساتھ دیا۔
ریٹا نے بتایا کہ ممبئی کے ابتدائی دنوں میں مالی مشکلات کے باوجود انہوں نے کمار سانو کا ساتھ دیا، لیکن فلم ’عاشقی‘ کی کامیابی کے بعد ان کا رویہ بدل گیا۔ ریٹا نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ دوران حمل انہیں گلوکار کی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے کھانے پینے اور بچوں کی دیکھ بھال میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔
ریٹا بھٹاچاریہ نے کہا کہ اس دوران انہیں عدالت میں بھی لے جایا گیا اور کمار سانو کا افیئر بھی شروع ہو گیا جو ان کی طلاق کی وجہ بنا۔