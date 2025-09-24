اسلام آباد میں احتجاج کرنے والا شخص موبائل فون ٹاور پر چڑھ گیا

اسلام آباد:
سرکاری اداروں کے خلاف احتجاج کرنے والا شخص موبائل فون ٹاور پر چڑھ گیا۔
ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔
احتجاج کرتے ہوئے شہری کا کہنا تھا کہ میرا 2 ہزار روپے کا چالان کیا گیا، وزیر داخلہ یہاں خود آکر یقین دہانی کروائیں تو ٹاؤر سے اتروں گا۔
موقع پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس کا کوئی افسر موجود نہیں۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کے لوگ ٹاور پر چڑھے شخص سے مذاکرات کر رہے ہیں۔
موبائل ٹاور پر چڑھے شہری کو باحفاظت نیچے اتار لیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے محسن نامی شہری کو تحویل میں لے لیا۔