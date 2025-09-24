عمران خان کا موقف ہے کے پی میں امن کیلئے افغان حکومت اور افغان عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، سلمان راجا

لوگوں کو مارنے سے اور بم پھاڑنے سے امن نہیں مزید دہشت گردی پیدا ہوگی، رہنما پی ٹی آئی

ویب ڈیسک September 24, 2025
راولپنڈی:

پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا موقف ہے خیبر پختونخوا میں اور خطے میں امن تب ہی ہوگا جب سارے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔

اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں ںے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف جاری عدالتی کارروائی سب کے سامنے ہے، بانی پی ٹی آئی نے واٹس ایپ لنک پر پیشی کا کل بھی بائیکاٹ کیا۔

انہوں ںے کہا کہ میں نے چکری جانا ہے 27 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے میٹنگ رکھی ہے، بانی نے کمرہ عدالت میں میڈیا سے بات کی ہے، جس طرح جرح میں شہادتیں ہوئی ہیں اس پر بانی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ بانی کا موقف رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور خطے میں امن تب ہی ہوگا جب سارے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، افغان حکومت، افغان عوام  اور ہمارے قبائلی عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مارنے سے اور بم پھاڑنے سے امن نہیں مزید دہشت گردی پیدا ہوگی، بانی نے علی امین گنڈا پور کو کچھ پیغامات دئیے ہیں ہم اپنی پارٹی کا موقف لے کر آگے چلیں گے۔

انہوں نے کہا کہ مجھے بھی آج ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی بانی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، ملک میں قدرتی سیلاب کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا سیلاب بھی جاری ہے، جب تک ظلم اور ناانصافی کا سیلاب نہیں اترے گا حالات بہتر کیسے ہوں گے؟

سلمان اکرم راجا نے کہا کہ فلک جاوید کی گرفتاری کے بارے میں مجھے کوئی نہیں معلومات نہیں، فلک جاوید ہماری لاہور کے ورکر ہیں ان کی فیملی نے قربانیاں دی ہیں، جس نے بھی ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کی ہے بلکل لغو بات کی ہے۔
