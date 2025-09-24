استعمال شدہ کمرشل گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دے دی گئی

کمرشل درآمد شدہ گاڑیاں ماحولیاتی اور حفاظتی معیار پر پورا اتریں گی، ای سی سی اعلامیہ

ارشاد انصاری September 24, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت دے دی۔

ای سی سی اعلامیہ کے مطابق وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کی زیرصدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ورچوئلی اجلاس ہوا جس میں استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزارت خزانہ کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ 5 سال سے کم پرانی گاڑیاں 30 جون 2026 تک درآمد کی جا سکیں گی تاہم بعد ازاں گاڑیوں کی عمر کی حد ختم کر دی جائے گی۔

ای سی سی اعلامیہ میں بتایا گیا کہ اجلاس کے شرکا کا کہنا تھا کہ کمرشل درآمد شدہ گاڑیاں ماحولیاتی اور حفاظتی معیار پر پورا اتریں گی، 5 سال سے کم پرانی گاڑیوں پر 40 فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوگی۔

اسی طرح ریگولیٹری ڈیوٹی 2026 سے ہر سال 10 فیصد کم کی جائے گی اور مالی سال30-2029 تک درآمدی ڈیوٹی بتدریج ختم کر دی جائے گی۔

اجلاس میں پی وی اے آر اے کے لیے 80 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور ہوئی۔
