بھارت کھیل کو بھی سیاسی اکھاڑہ بنا بیٹھا، صاحبزادہ فرحان، حارث رؤف پر سنگین الزامات

بھارت نے کھیل کے میدان کو بھی سیاسی اکھاڑے میں تبدیل کردیا۔ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف پر سنگین الزامات عائد کردیے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) میں حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف شکایت درج کرا دی ہے۔
بھارت کاموقف ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے اشتعال انگیز اشارے کیے۔ بی سی سی آئی کی تحریری شکایت کی ای میل آئی سی سی کو مل گئی ہے۔
بی سی سی آئی نے الزام عائد کیا ہے کہ صاحبزادہ فرحان نے ففٹی کرنے پر بیٹ کوبندوق بناکر اشارے کیے جبکہ حارث رؤف نے تماشائیوں کی ہوٹنگ پر ہاتھ سے طیارے گرنے کا منظر پیش کیا۔
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوابی اقدام کے طور پر پی سی بی نے بھارتی کپتان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔
پی سی بی نے لکھا ہے سوریا کمار کا پہلگام واقعہ اور فوج کا ذکر سیاسی تھا۔ پی سی بی کی شکایت پر آئی سی سی کا سوریا کمار کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔
پاکستان کے دیے گئے شواہد کے بعد بھارتی کپتان کے خلاف کارروائی کی سفارش ہوئی۔
میچ ریفری رچی رچرڈسن نے سوریا کمار کے ریمارکس کو کھیل کی ساکھ کے خلاف قرار دیا۔