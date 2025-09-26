کراچی، کلفٹن بن قاسم پارک مندر کی دیوار سے گر کر ایک شخص ہلاک

کراچی:
شہر قائد کے علاقے کلفٹن بن قاسم پارک مندر کی دیوار سے گر کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔
ایس ایچ اوبوٹ بیسن محمد ریاض نے بتایا کہ کلفٹن میں واقع مندر میں ایک تقریب چل رہی تھی جس کو دیکھنے کے لیے دو بھائی مندر کی دیوار پرچڑھ گئے۔
اچانک ایک بھائی توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے دیوار سے گرگیا، گرنے والے والا شخص چوٹ لگنے کے سبب ہلاک ہوگیا۔
ایدھی حکام کے مطابق متوفی کو ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔
ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت 38 سالہ جیٹا ولد چندوکے نام سے یوئی۔
ایس ایچ او بوٹ بیسن کا کہنا یے کہ پولیس حادثہ کی تحقیقات کررہی ہے۔متوفی مندر کے اطراف کا رہائشی بتایا جاتا یے۔