صائم ایوب نے شاہد آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا، سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

صائم ایوب بولنگ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے آٹھ وکٹیں حاصل کرچکے ہیں

اسپورٹس ڈیسک September 26, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان بلے باز صائم ایوب کی ایشیا کپ میں جہاں بیٹنگ کارکردگی صفر رہی وہیں بولنگ میں انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔

صائم ایوب کسی بھی ایونٹ میں چار مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے والے پہلے ٹاپ آرڈر (پہلی سے تیسری پوزیشن) بلے باز بن گئے ہیں۔

انہوں نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں صفر پر آؤٹ ہونے کا شاہد آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں نو مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوچکے ہیں اور صرف عمر اکمل سے پیچھے ہیں۔

دوسری جانب وہ بولنگ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے آٹھ وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔

ان کی اس کارکردگی پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے میمز کا طوفان امڈ آیا ہے۔

ایک صارف نے لکھا کہ ہم جسے سعید انور سمجھتے رہے وہ سعید اجمل نکل آیا۔

ایک ٹوئیٹ میں صائم ایوب کے چار صفر پر انہیں آڈی گاڑی کا برانڈ ایمبیسڈر قرار دے دیا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر اقرا کنول، ندیم مبارک اور حسنین شاہ مشکل میں پھنس گئے، تین مقدمات درج

ٹک ٹاکر اقرا کنول، ندیم مبارک اور حسنین شاہ مشکل میں پھنس گئے، تین مقدمات درج

 Sep 26, 2025 11:57 AM |
ٹیلر سوئفٹ کو ہراسانی کا سامنا، سیکیورٹی سخت کردی گئی

ٹیلر سوئفٹ کو ہراسانی کا سامنا، سیکیورٹی سخت کردی گئی

 Sep 26, 2025 10:08 AM |
سلمان خان کا انتہائی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا رہنے کا انکشاف

سلمان خان کا انتہائی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا رہنے کا انکشاف

 Sep 26, 2025 12:58 AM |

رائے

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

Sep 26, 2025 01:33 AM |
بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

Sep 26, 2025 01:29 AM |
27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

Sep 26, 2025 01:24 AM |

متعلقہ

Express News

صائم ایوب نے ٹی20 کرکٹ میں بدترین ریکارڈ برابر کردیا

Express News

آئی سی سی نے متنازع بیان دینے پر بھارتی کپتان کی سرزنش کردی

Express News

پاکستان نے بنگلادیش کو شکست دیکر ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ بنالی

Express News

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ: ارشد ندیم کی مایوس کن کارکردگی، کوچ سے وضاحت طلب

Express News

جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئنٹی سیریز کو محدود کیے جانے کا امکان

Express News

چیئرمین پی سی بی کا بڑا فیصلہ، کراچی کی قائد اعظم ٹرافی میں نمائندگی یقینی ہوگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو