امریکا نے سکستھ جنریشن لڑاکا طیارے F-47 کی پیداوار شروع کر دی

امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ قدم چین کی حالیہ عسکری نمائش کے بعد فضائی برتری برقرار رکھنے کے تناظر میں اہم ہے

ویب ڈیسک September 26, 2025
واشنگٹن: امریکی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ سکستھ جنریشن کے جدید لڑاکا طیارے F-47 کی پیداوار شروع ہو گئی ہے اور اس کا ہدف پہلی پرواز 2028 تک کرنا ہے۔

فضائیہ کے چیف آف اسٹاف جنرل ڈیوڈ ایلوِن نے کہا کہ بوئنگ نے F-47 کے پہلے یونٹ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ طیارہ NGAD (Next Generation Air Dominance) پروگرام کے تحت تیار کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں F-22 کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق F-47 میں سپرسانک رفتار، جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام اور ڈرونز کے ساتھ مربوط آپریشن کی صلاحیت شامل ہوگی۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ قدم چین کی حالیہ عسکری نمائش کے بعد فضائی برتری برقرار رکھنے کے تناظر میں اہم ہے۔

امریکی فضائیہ کا کہنا ہے کہ F-47 کی تیاری کے لیے فنڈز منظور ہیں اور آئندہ مالی سال میں اس منصوبے میں مزید سرمایہ کاری متوقع ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ طیارے کی پہلی کارروائیاتی پرواز صدر کے موجودہ دورِ صدارت کے اختتام سے قبل متوقع ہے۔


 
