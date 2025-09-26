غزہ میں جارحیت سے اسرائیل دنیا میں تنہا رہ جائے گا؛ یونانی وزیراعظم نے خبردار کردیا

یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس مِتسوتاکِس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو شدید خطرات میں ڈال رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل عالمی تنہائی سے دوچار ہو سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ مسلح جنگیں ہو رہی ہیں اور ایسے حالات میں عالمی برادری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے۔
غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے مِتسوتاکِس نے زور دیا کہ عام شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی فوجی ہدف، چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، ہزاروں بچوں کی شہادتیں، دس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور انسانی المیے کو جواز فراہم نہیں کر سکتا۔
یونانی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ان کا ملک اسرائیل کے تحفظ کے حق کی حمایت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر غزہ میں جارحانہ پالیسی جاری رہی تو یہ اسرائیل کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگا اور دنیا بھر میں اس کے حامیوں کی حمایت بتدریج کمزور پڑ جائے گی۔
انھوں نے دو ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے جنگ بندی اور غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا تاکہ مزید تباہی اور انسانی جانوں کا نقصان روکا جا سکے۔