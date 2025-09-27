26 ویں آئی ٹی سی این ایشیا 2025 کی شاندار کامیابیاں

ایس آئی ایف سی کی بھر پور معاونت سے پاکستان، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا باب رقم کر رہا ہے

ویب ڈیسک September 27, 2025
ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستان میں آئی ٹی اور ٹیک ایکسپو اینڈ کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق  نمائش ای کامرس گیٹ وے پاکستان، ایس آئی ایف سی اور ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کے اشتراک سے منعقد کی گئی جس میں آئی ٹی سی این ایشیا کی جدت، نیٹ ورکنگ اور کامیاب کاروباری معاہدے تاریخی کامیابی ثابت ہوئے۔

 ایکسپو میں جدید ٹیکنالوجیز کی نمائش ، معاشی نتائج اور سرمایہ کاروں کے لیے جامع پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ ایس آئی ایف سی کے زیر اہتمام آئی ٹی سی این ایشیا 2025 میں ریکارڈ 62 ہزار سے زائد شرکاء شامل ہوئے۔

ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے 650 ملین ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں اور سرمایہ کاری کے مشتر کہ منصوبے طے پائے اور گزشتہ سال کی کامیابیوں کی بنیاد پر حالیہ معاہدوں کا آئی ٹی برآمدات کو 5 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھانے کا ہدف دیا گیا۔ 

آئی ٹی سی این ایشیا 2025 میں 700 سے زائد کمپنیوں اور اسٹارٹ اپس نے پاکستانی مصنوعات کی شاندار نمائش کی۔ 25 ممالک کے وفود کی شمولیت سے اعلیٰ سطحی B2B میچ میکنگ اور اسٹریٹجک مکالمے ہوئے۔

دفاعی شعبے کی اہمیت کے پیش نظر ایکسپو میں سرمایہ کاروں کی توجہ جدید آئی ٹی ٹیکنالوجی پر مرکوز رہی۔ ایس آئی ایف سی کی بھر پور معاونت سے پاکستان، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا باب رقم کر رہا ہے۔
