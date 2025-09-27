روس میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتیں 25 ہوگئیں

واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دیدی گئی

ویب ڈیسک September 27, 2025
facebook whatsup

روس میں زہریلی شراب پینے سے حالت غیر ہونے کے باعث آج مزید زیر علاج 6 مریض دم توڑ گئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ چند روز قبل ہی پیش آیا تھا اور ابتدائی طور پر ہلاکتیں ایک درجن سے زائد تھیں۔

تاہم اس کے بعد مزید زیر علاج افراد موت کے منہ جاتے رہے اور آج 6 افراد کی ہلاکت کے بعد یہ تعداد 25 ہوگئی ہے۔

خیال رہے کہ روس میں سستی اور زہریلی شراب پینے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اموات کے واقعات کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔

تحقیقاتی کمیٹی نے بتایا کہ مرنے والوں کے خون کے نمونوں میں میتھانول کی مہلک مقدار کی موجودگی کا علم ہوا تھا۔

انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سستی شراب کی غیر محفوظ حالت میں تیاری اور فروخت پر پابندی کے باوجود ایسے واقعات کا ہونا لمحہ فکریہ ہے۔

کمیٹی نے پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال اُٹھاتے ہوئے کہا کہ غفلت اور لاپرواہی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار وجے کی سیاسی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی؛ 10 ہلاک اور 30 زخمی

بھارتی سپر اسٹار وجے کی سیاسی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی؛ 10 ہلاک اور 30 زخمی

Sep 27, 2025 09:00 PM |
نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ انتقال کرگئیں

نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ انتقال کرگئیں

Sep 27, 2025 08:47 PM |
لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3 ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3-ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

 Sep 27, 2025 07:45 PM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

غزہ کیلیے کچھ نہ کرنے پر تاریخ اور آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی؛ بنگلادیش

Express News

غزہ میں جارحیت سے اسرائیل دنیا میں تنہا رہ جائے گا؛ یونانی وزیراعظم نے خبردار کردیا

Express News

ٹرمپ کے کوٹ پر جہاز کا بَیچ؛ سوشل میڈیا پر بھارت کا مذاق بن گیا

Express News

جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کا بائیکاٹ؛ نیتن یاہو کا خالی نشستوں سے خطاب

Express News

تمام یرغمالی رہا کرو تو زندہ رہو گے ورنہ مار دیئے جاؤ گے، نیتن یاہو کی حماس کو دھمکی

Express News

امریکی مخالفت کے باوجود روس نے ایران کیساتھ 25 ارب ڈالر کا ایٹمی معاہدہ کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو