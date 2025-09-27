نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ انتقال کرگئیں

نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ ڈیمنشیا کی مرض میں مبتلا تھیں

ویب ڈیسک September 27, 2025
نازیہ حسن اور زوہیب حسن کی والدہ ڈیمنشیا کے مرض میں مبتلا تھیں

موسیقی کی دنیا کی مقبول ترین جوڑی نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ منزا حسن طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔

گلوکار زوہیب حسن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر والدہ کے انتقال کی اطلاع ہوتے ہوئے نہایت جذباتی پوسٹ شیئر کی۔

گلوکار زوہیب حسن نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ وہ لمحے مداحوں کے ساتھ شیئر کیے جن تصاویر میں وہ اپنی والدہ کے ہمراہ موجود تھے۔

زوہیب حسن نے پوسٹ میں لکھا کہ میری ماں، میری محبت اور میری رہنما انتقال کر گئیں۔

ان کی والدہ ڈیمنشیا کی مریضہ تھیں اور کافی عرصے سے علیل تھیں۔ زوہیب حسن ہی ماں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جس کے لیے وہ خصوصی طور پر پاکستان آئے تھے۔

یاد رہے کہ زوہیب حسن کے والد مئی 2020 میں انتقال کر گئے تھے، جب کہ ان کی بہن معروف گلوکارہ نازیہ حسن 2000 میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوکر جوانی میں ہی داغ مفارقت دے گئی تھیں۔
